Лавров: США будут «ковбойскими наскоками» испытывать ооноцентричную систему

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике», что американские власти будут «ковбойскими наскоками» испытывать на прочность пределы податливости ооноцентричной системы миропорядка интересам США.
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