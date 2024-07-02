Впечатлительным не смотреть: 13 растений, которые выглядят по-настоящему мерзко

Какое-то оно все хищное, злое, завораживающее, гипнотизирующее, в дырочку, волосатое. Бр-р-р-р-р… А ведь просто природа придумала их, а потом придумала нашу фантазию и теперь, соединяя это все воедино, ощущаешь какое-то странное чувство мерзости.