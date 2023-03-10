Дрэймонд Грин: «Между «Уорриорз» и «Гризлис» нет принципиального соперничества»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Мемфиса» (110:131) заявил, что команды не являются принципиальными соперниками, потому что «Гризлис» ни разу не обыгрывали «Уорриорз» в плей-офф.
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