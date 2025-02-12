Российские военные рассказали о продвижении на сватово-купянском направлении

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожают позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью техники, собранной инженерами на передовой на сватово-купянском направлении в Харьковской области.
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