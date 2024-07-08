Коалиция левых партий «Новый народный фронт» победила на выборах во Франции

Парламентские выборы во Франции завершились следующим образом: победила коалиция левых партий «Новый народный фронт», второе место заняла коалиция президента Республики Эммануэля Макрона, а на третьем месте «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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