Министр спорта Египта Субхи: будем рады провести матч со сборной России

Министр по делам молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" заявил, что выступает за проведение товарищеского матча против сборной России по футболу, передает "РБ Спорт".
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