Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Сахалине железнодорожный локомотив сошел с рельсов

На Сахалине железнодорожный локомотив сошел с рельсов

В Томаринском районе Сахалинской области Железнодорожный локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщили в Главном управлении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по региону.

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