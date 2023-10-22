На Сахалине железнодорожный локомотив сошел с рельсов

В Томаринском районе Сахалинской области Железнодорожный локомотив сошел с рельсов. Об этом сообщили в Главном управлении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по региону.
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