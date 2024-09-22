США планируют запретить китайское и российское ПО в авто с интернетом

По информации Bloomberg и Reuters, стало известно, что США готовятся ввести запрет на использование оборудования и программного обеспечения китайского и российского производства в некоторых connected vehicles.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии