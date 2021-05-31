День календаря 1 июня: Международный день защиты детей, Всемирный день молока

Праздники 1 июня Международный день защиты детей Всемирный день родителей Всемирный день молока День Северного флота ВМФ России День военно-транспортной авиации России День создания правительственной связи России Иван Долгий в народном календаре События 1 июня в 1725 — В России учрежден орден Святого Александра Невского в 1918 — День рождения Государственной архивной службы в 1933 — Введен в строй Челябинский тракторный завод в 1938 — День рождения самого знаменитого героя комиксов — Супермена в 1939 — Во время проведения ходовых испытаний затонула английская подводная лодка "Тетис" в 1980 — Начал вещание канал новостей CNN, ставший одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения в 1988 — Вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Именины 1 июня Александр, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел, Сергей, Анастасия.