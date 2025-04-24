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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Иногда люди опаснее зверей". Как фотограф из Барнаула объездил мир ради редких животных

"Иногда люди опаснее зверей". Как фотограф из Барнаула объездил мир ради редких животных

Евгений Борисов побывал в 70 странах мира, привез оттуда сотни красивых кадров, а недавно вернулся из загадочного Пакистана Евгений Борисов – звезда среди российских фотографов-путешественников, хотя снимать он начал всего около десяти лет назад.

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