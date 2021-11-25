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Пиоли об 1:0 с «Атлетико»: «Милан» показал, что прогрессирует. У нас есть класс и характер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0). «Мои игроки провели великолепный матч, они заслужили победу.

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