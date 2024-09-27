Лавров заявил о нарушении США обязательств об учреждениях ООН

Соединенные Штаты нарушают некоторые обязательства об центральных учреждениях ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем.
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