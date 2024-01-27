Николай Басков может себе вернуть сына

Певец Николай Басков имеет единственного сына. Во время интервью Николай Басков неохотно обсуждает тему своего единственного сына Бронислава, которого он родил в законном браке с дочерью своего бывшего продюсера Светланой Шпигель.
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