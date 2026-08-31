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Нижегородская правда

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Вадим Холодцов стал новым директором филиала «Академия ФНС ЛАБ – Волга»

Вадим Холодцов стал новым директором филиала «Академия ФНС ЛАБ – Волга»

Новым директором филиала «Академия ФНС ЛАБ – Волга» стал Вадим Холодцов. 27 августа его представил сотрудникам и профессорско-преподавательскому составу ректор Академии ФНС ЛАБ Иван Ефремов.

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