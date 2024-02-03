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Боксер из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке прямо на ринге после победы

Боксер из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке прямо на ринге после победы

Российский боксёр Олег Смирнов сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине прямо на ринге после победы в финальном поединке в рамках турнира «Сила Воли — 2», который проходил в Каменске-Уральском.

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