Боксер из Екатеринбурга сделал предложение своей девушке прямо на ринге после победы

Российский боксёр Олег Смирнов сделал предложение руки и сердца своей девушке Карине прямо на ринге после победы в финальном поединке в рамках турнира «Сила Воли — 2», который проходил в Каменске-Уральском.
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