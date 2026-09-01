People Are Shook Over How Grown-Up Kelly Clarkson’s Kids Are After They Joined Her Onstage For Her Final Talk Show Taping

“So refreshing to see a celebrity who has normal looking and down to earth kids!” someone wrote after Kelly’s preteen kids joined her onstage for her talk show’s final taping.
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