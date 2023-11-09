В четвертьфинале International Championship 2023 обостряется гонка за места в Йорке

От результатов последних дней турнира International Championship 2023 зависит очень многое, поскольку снукеристы сражаются не только за победу в финале и главный приз в размере 175 000 фунтов стерлингов, но и за место на пригласительном турнире Champion of Champions 2023, сообщает WST.
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