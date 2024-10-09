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ГИБДД предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

ГИБДД предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

ГИБДД предложила ввести новые ограничения для водителей, в частности, ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности и запретить кустарное удлинение рамы автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к постановлению правительства РФ.

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