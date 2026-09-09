📹⚡️Технологические аспекты серийного производства водородных БПЛА Z1 Развертывание производственных мощностей компании Heven AeroTech в штате Вирджиния знаменует собой переход к крупносерийному выпуску беспилотных авиационных систем на базе водородных топливных элементов.
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