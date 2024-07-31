Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

МП

Михаил Пантюхин

Нам в России не нужны зверо-террористы, тем более с выводом, а то что они здесь вытворяет!!! Нехера учит нашего посла!!! Безопасность коренных Россиян для России главное!!! Сначала пусть в Киргизии порядок наведёт с террористами, а потом эти типа граждане должны проверку у нас пройти от А до Я!!! Россия не есть резиновая квартира!!! Тем более для тех, кто с ненавистью сюда хочет проникнуть, езжайте к себе и стройте свои страны, а нам в России разрушители нахрен не нужны!!!!