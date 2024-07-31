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Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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Комментарии
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VK
Vladimir Kurbatov
Поддерживаю вас. Но исправьте свою ошибку: не &quot;пишите&quot;, а &quot;пишете&quot;.
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1 час.
Yak Vit
Да нет, всё правильно. Что за &quot;пишете&quot;? Это неверно.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Нам в России не нужны зверо-террористы, тем более с выводом, а то что они здесь вытворяет!!! Нехера учит нашего посла!!! Безопасность коренных Россиян для России главное!!! Сначала пусть в Киргизии порядок наведёт с террористами, а потом эти типа граждане должны проверку у нас пройти от А до Я!!! Россия не есть резиновая квартира!!! Тем более для тех, кто с ненавистью сюда хочет проникнуть, езжайте к себе и стройте свои страны, а нам в России разрушители нахрен не нужны!!!!
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22 мин.

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