ВСУ умоляют о передышке: «Москаль очень хитрый. Силы копит, потом ФАБами бьёт и улицы зачищает»

Оборона врага на стыке Покровского и Константиновского направлений стремительно проседает Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождена Михайловка Донецкой Народной Республики.
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