Текст речи Си Цзиньпина на совещании по вопросам литературы и искусства будет опубликован в журнале "Цюши"

Пекин, 15 октября /Синьхуа/ -- Текст речи генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпина на совещании по вопросам литературы и искусства будет заново опубликован в среду в ведущем журнале ЦК КПК "Цюши".