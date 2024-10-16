Текст речи Си Цзиньпина на совещании по вопросам литературы и искусства будет опубликован в журнале "Цюши"

Пекин, 15 октября /Синьхуа/ -- Текст речи генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпина на совещании по вопросам литературы и искусства будет заново опубликован в среду в ведущем журнале ЦК КПК "Цюши".
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