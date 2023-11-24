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Украинская разведка подсчитала российские дальнобойные ракеты

Украинская разведка подсчитала российские дальнобойные ракеты

Представитель воздушных сил Украины (аналог российских ВВС) Юрий Игнат озвучил 24 ноября новые данные украинской разведки о количестве дальнобойных ракет, которые Россия накопила для ударов по важным объектам ВСУ в глубоком тылу.

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