Украинская разведка подсчитала российские дальнобойные ракеты

Представитель воздушных сил Украины (аналог российских ВВС) Юрий Игнат озвучил 24 ноября новые данные украинской разведки о количестве дальнобойных ракет, которые Россия накопила для ударов по важным объектам ВСУ в глубоком тылу.
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