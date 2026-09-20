«Чужая свадьба». Как Андрей Державин встретил жену на выпускном и вернулся в «Сталкер» после «Машины времени»

Песни «Катя-Катерина» и «Не плачь, Алиса!» обожала вся страна, однако в 2000-м Андрей Державин стал клавишником «Машины времени» и заморозил свой проект, лишь иногда давая концерты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пропавшая москвич...
- Костенко стелется...
- АШ Костенко стелется...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым