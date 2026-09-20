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«Чужая свадьба». Как Андрей Державин встретил жену на выпускном и вернулся в «Сталкер» после «Машины времени»

«Чужая свадьба». Как Андрей Державин встретил жену на выпускном и вернулся в «Сталкер» после «Машины времени»

Песни «Катя-Катерина» и «Не плачь, Алиса!» обожала вся страна, однако в 2000-м Андрей Державин стал клавишником «Машины времени» и заморозил свой проект, лишь иногда давая концерты.

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