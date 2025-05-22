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Царьград

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Татьяна Арно в 43 года впервые стала мамой: раскрыта тайна имени сынa

Татьяна Арно в 43 года впервые стала мамой: раскрыта тайна имени сынa

Телеведущая Татьяна Арно стала мамой в 43 года, сообщив о рождении сына Вани через свой блог. Ребёнок появился на свет в апреле, но публичное объявление было сделано позже.

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