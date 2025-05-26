В Адыгее SFT Group создаст инновационный промышленный кластер по производству цикличной бумажной упаковки

В Майкопе состоялось торжественное открытие нового завода «Картонтара-2». В церемонии приняли участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, Председатель Совета Директоров ООО «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг, Председатель Правления ООО «СФТ Групп» Евгений Глезман, исполнительный директор производственных площадок ООО «СФТ Групп» Сергей Погодин, представители Кабмина РА, Госсовета-Хасэ РА, коллектива ООО «СФТ Групп».
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