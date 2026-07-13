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Синнер о защите титула на «Уимблдоне»: «Кровь, пот и счастливые слезы»

Янник Синнер поделился эмоциями от защиты титула на « Уимблдоне ». Вчера итальянец обыграл Александра Зверева в финале – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

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