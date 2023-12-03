Правительство РФ направит более 300 млн руб. на развитие газозаправочной инфраструктуры в регионах

Ряд регионов России получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – одного из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.
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