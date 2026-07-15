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Голубева назвала категории пенсионеров, которые получат прибавку в августе

Голубева назвала категории пенсионеров, которые получат прибавку в августе

Ряд категорий пенсионеров получат увеличение выплат с 1 августа. Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

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