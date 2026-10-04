Тамара Носова сыграла шестую героиню «Девчат», но зрители её так и не увидели

«Девчат» могло быть на одну героиню больше. В картине Юрия Чулюкина, которую в стране знают наизусть, изначально насчитывалось шесть женщин, а не пять: рядом с Тосей, Верой, Катей, Надей и Анфисой в леспромхозе должна была жить ещё одна — подруга Анфисы, которую сыграла Тамара Носова.
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