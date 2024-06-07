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Солнце, море, «Disco Дача»! Слушатели «Радио Дача» открыли летний сезон в незабываемом круизе!

Солнце, море, «Disco Дача»! Слушатели «Радио Дача» открыли летний сезон в незабываемом круизе!

С 18 по 25 мая слушателей и артистов «Радио Дача» объединило морское танцевальное приключение. Пресс-служба «Радио Дача»Круиз «Disco Дача» на лайнере Astoria Grande дал старт летнему музыкальному сезону и подарил всем невероятные впечатления! Всю неделю гости круиза наслаждались живописным городами по маршруту: Сочи – Стамбул – Амасра – Самсун – Трабзон – Сочи, а на лайнере каждый день всех ждала насыщенная программа от «Радио Дача».

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