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Аргументы недели

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Профессор Хейфец исключил изменения в экономических отношениях России и Бразилии

Профессор Хейфец исключил изменения в экономических отношениях России и Бразилии

Флавиу Болсонару уверенно выиграл первый тур выборов в Бразилии, обойдя Лулу да Силву, но на экономические связи с Москвой смена власти, по мнению эксперта Виктора Хейфеца, не повлияет.

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