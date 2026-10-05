Профессор Хейфец исключил изменения в экономических отношениях России и Бразилии

Флавиу Болсонару уверенно выиграл первый тур выборов в Бразилии, обойдя Лулу да Силву, но на экономические связи с Москвой смена власти, по мнению эксперта Виктора Хейфеца, не повлияет.
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Возможно он и хорош, но староват и второй тур он не выиграет! Да и нужны ли престарелые лидеры, до определённого возраста, в ложе Президента?