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Готова встать на колени, лишь бы успеть сорвать куш с концертов: Плюнувшая в патриотов Хаматова гадает, как её встретят в России

Готова встать на колени, лишь бы успеть сорвать куш с концертов: Плюнувшая в патриотов Хаматова гадает, как её встретят в России

Знаете, что является одним из самых интересных моментов в ситуации с известными артистами, покинувшими Россию и занявшими сторону Запада? Это периодически проскальзывающие или даже прямо звучащие заявления о готовности или хотя бы допускаемой вероятности вернуться обратно на родину.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
...а что, в проеболтии на пенсионерок легкого поведения уже денег нет?????)))))...чего в Россию то засобиралась????.... у нас такие даже на трассе не нужны))))))))))
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57 мин.
ТК
Таня Конанова
А кто это за бортом?
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52 мин.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Филя с Песковым уже обнимается! Ролик по всей сети ходит!
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14 мин.

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