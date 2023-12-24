Готова встать на колени, лишь бы успеть сорвать куш с концертов: Плюнувшая в патриотов Хаматова гадает, как её встретят в России

Знаете, что является одним из самых интересных моментов в ситуации с известными артистами, покинувшими Россию и занявшими сторону Запада? Это периодически проскальзывающие или даже прямо звучащие заявления о готовности или хотя бы допускаемой вероятности вернуться обратно на родину.
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