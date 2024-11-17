Рак молочной железы на ранней стадии: действительно ли вам нужно удалять лимфатические узлы?

Лечение рака груди в Израиле Согласно результатам многочисленных исследований, обширное удаление лимфатических узлов в области груди и подмышечной впадины — стратегия, призванная предотвратить распространение раковых клеток по всему телу — кажется ненужным для многих женщин с раком груди на ранней стадии .