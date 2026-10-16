Президент США Дональд Трамп в 2018 году Фото: kremlin.ru Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ни он сам, ни руководитель корпорации SpaceX Илон Маск не ограничивали возможности спутниковой системы Starlink при ее использовании украинскими военными.
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