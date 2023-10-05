Раис Татарстана назначен зампредом оргкомитета по подготовке Игр БРИКС-2024

На соревнования в Казань собираются приехать спортсмены из 70 стран мира. фото: Правительство Татарстана Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен заместителем сопредседателя оргкомитета по подготовке и проведению Спортивных игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года.