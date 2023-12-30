Проб не помню, сговорились по зуму: Режиссер «Слово пацана» - об Иване Янковском

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал, почему выбрал Ивана Янковского и Анастасию КрасовскуюВ своем личном блоге, как пишет Вокруг ТВ, Жора Крыжовников рассказывает об истории знакомства с артистами, которые стали ключевыми фигурами в его криминальной драме.