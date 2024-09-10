Украине предсказали утрату стратегических активов

Украина десятилетиями была ключевым игроком на европейских энергетических рынках за счет того, что обладала 22 тысячами километров газопроводов, однако теперь рискует лишиться этого стратегического актива.
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