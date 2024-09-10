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Украине предсказали утрату стратегических активов

Украине предсказали утрату стратегических активов

Украина десятилетиями была ключевым игроком на европейских энергетических рынках за счет того, что обладала 22 тысячами километров газопроводов, однако теперь рискует лишиться этого стратегического актива.

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