Орловская область покажет мастер-класс по написанию фанфиков

23 и 24 января в орловском павильоне на выставке «Россия» в Москве пройдёт «своеобразный литературный мастер-класс» по не менее своеобразному любительскому сочинению по мотивам популярных оригинальных литературных произведений на заданную тему – фанфиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии