38-летнего мичуринца подозревают в поджоге квартиры соперника

В Мичуринске два дня назад, 4 февраля, загорелась дна из квартир в доме на улице Коммунистической. Как сообщила сегодня, 6 февраля, пресс-служба УМВД по Тамбовской области, в момент пожара хозяина жилища дома не было.
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