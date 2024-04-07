В США взлетели продажи Subaru Forester 2024

Американский офис Subaru опубликовал статистику продаж автомобилей в марте текущего года, и оказалось, что уходящий на покой Forester пятого поколения оказался хитом: продажи машины в годовом выражении взлетели на 105%! За первый квартал в США продано 48 546 Forester — на 59,7% больше, чем в первом квартале 2023 года.