"Мне стало трудно скорбеть". Бывшая девушка Лиама Пейна, которую критиковали из-за его смерти, рассказала, что он отсылал поклонникам её обнажённые фото

Бывшая возлюбленная погибшего солиста группы One Direction Лиама Пейна, модель Майя Генри рассказала, что он отсылал поклонникам её обнажённые фотографии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Конец эры". Алина Кабаева может занять место Ирины Винер на посту главы сборной России по художественной гимнастике
- Канье Уэст сначала "послал" Гошу Рубчинского русским матом, а потом назвал другом и предложил снова "затусить" в Москве
- Дочь бывшего депутата отдала мошенникам мамины украшения на 50 млн рублей
Свежие комментарии