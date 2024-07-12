Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 477 подписчиков

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись пять автомобилей: погибли три человека

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" столкнулись пять автомобилей: погибли три человека

Один из водителей не справился с управлением прямо на пункте взимания оплаты.Вечером 11 июля на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх