Список недружественных стран пополнили Греция и Хорватия

В правительстве подчеркнули, что это не окончательный список.фото: government.ru--> Правительство включило в список недружественных для РФ государств Грецию, Хорватию, Данию, Словакию и Словению, сообщает 22 июля пресс-служба российского кабмина.
В правительстве подчеркнули, что это не окончательный список.фото: government.ru--> Правительство включило в список недружественных для РФ государств Грецию, Хорватию, Данию, Словакию и Словению, сообщает 22 июля пресс-служба российского кабмина.
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