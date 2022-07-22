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Список недружественных стран пополнили Греция и Хорватия

Список недружественных стран пополнили Греция и Хорватия

В правительстве подчеркнули, что это не окончательный список.фото: government.ru--> Правительство включило в список недружественных для РФ государств Грецию, Хорватию, Данию, Словакию и Словению, сообщает 22 июля пресс-служба российского кабмина.

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