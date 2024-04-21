Конфликт Глюк'oZы и Фадеева набирает обороты

Максим Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». Продюсер анонсировал событие, отметив, что Наталья Ионова (Глюк'oZa) дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением, и ей следует найти замену.
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