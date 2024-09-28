Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего ему запретили использовать рейсы авиалиний для перелетов в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.
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