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Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму, после чего ему запретили использовать рейсы авиалиний для перелетов в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года.

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