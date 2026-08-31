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Ростех

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Ростех начал поставки вакцин против гриппа в российские регионы

Ростех начал поставки вакцин против гриппа в российские регионы

Фото: «Нацимбио» Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех начал поставки противогриппозных вакцин в регионы России для проведения сезонной прививочной кампании.

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