Монетный двор США начал продажи монет с портретом Трампа

Монетный двор США анонсировал старт продаж подарочных комплектов обновленной денежной единицы достоинством в один доллар, на которой запечатлен облик президента Дональда Трампа, приуроченной к 250-летию независимости государства.
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