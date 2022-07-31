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Видео встречи Павловича и Анкалаева после побед на UFC 277

В Далласе (Техас) завершился турнир UFC 277, в главном событии которого прошел бой за титул в женском легчайшем дивизионе между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес (победа бразильянки единогласным решением судей).

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