В 2024 году ипотека на вторичном рынке упадет почти в два раза

Застройщики отреагировали на повышение ключевой ставки до 15% достаточно нервно. Тем не менее до тех пор, пока первичный рынок жилья защищает зонтик льготной ипотеки, высокие ставки новостройкам не очень-то и страшны, утверждают эксперты.
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